Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру. Об этом сообщил брат и агент экс-игрока "Барселоны" Роберто де Ассиш.

- Роналдиньо принял окончательное решение, - отметил де Ассиш. - После чемпионата мира в России мы подумаем о том, что делать дальше. Наверняка проведем его прощальный матч. Надо обсудить этот момент с федерацией футбола Бразилии.

По сути Роналдиньо завершил карьеру еще в 2015 году, когда он в последний раз вышел на поле в официальной встрече в составе "Флуминенсе". Но на протяжении последних двух лет он то и дело говорил о том, что хочет вернуться в большой футбол. Не получив достойных предложений, "Волшебник", как еще называют игрока на родине, решил завязать со спортом.

Роналдиньо - один из самых ярких футболистов своего поколения. Заблистал бразилец в составе "Барселоны", за которую он выступал с 2003 по 2008 год, дважды выиграв чемпионат Испании и однажды - Лигу чемпионов.