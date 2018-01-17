Бывший президент Эквадора покинул правящую партию

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа написал заявление о выходе из правящей партии "Альянс ПАИС", основанной им в 2006 году. Об этом экс-глава республики сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Они могут оставаться с названием, со зданиями, с кассой "Альянса ПАИС", но убеждения, народ, революция и будущее - с нами!", - цитирует РИА Новости сообщение.

Корреа до последнего времени был бессменным лидером "Альянса ПАИС". Кандидат именно от этой партии Ленин Морено при поддержке экс-президента выиграл в прошлом году выборы и занял пост главы государства. Однако затем политики резко разошлись во взглядах.