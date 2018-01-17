Цена биткойна рухнула на 25 процентов за сутки

Курс самой популярной и капитализированной криптовалюты в мире - биткоина - рухнул за последние сутки до 10,5 тысячи долларов впервые с первого декабря 2017 года. Цена виртуальной валюты упала сразу на четверть, передает ТАСС.

Одной из причин снижения стоимости виртуальных валют является запрет на майнинг в Китае. А также планы Южной Кореи запретить работу криптобирж.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.