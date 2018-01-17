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17.01.2018 19:34
Рубрика: Власть

Под ружьем и по лицензии

Депутаты хотят легализовать частные военные компании
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Депутаты Госдумы на следующей неделе доработают и направят в правительство РФ проект закона о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом вчера ТАСС сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. "Это будет новый законопроект, который учитывает все замечания, которые были у правительства. Текст готовится к 23 января. На следующей неделе отправим на заключение правительства РФ", - сказал он.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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По словам парламентария, инициатива, помимо регулирования деятельности ЧВК, будет прописывать также и ряд ограничений. "В том числе относительно деятельности на территории других государств, недопущения посягательства на их суверенитет и участия в незаконных операциях. Нахождение за рубежом будет разрешаться только по просьбе законных властей стран", - пояснил Емельянов.

Вопрос о деятельности ЧВК накануне возник во время пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он не исключил, что в России могут разработать необходимую для легализации ЧВК законодательную базу. "Что касается других стран, да, такая практика распространяется со стороны многих государств, и в Ираке это происходило, и в других странах региона, где так называемая Blackwater (наиболее известная американская ЧВК, сменившая название на Academi. - Прим "РГ") работала. Я думаю, нужно четко зафиксировать законодательную базу, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены", - заявил глава МИД России.

В мире существуют тысячи частных военных компаний: на Западе это официальные бизнес-структуры
Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Если закон будет принят, он позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств, а также к обороне стратегически важных объектов. ЧВК будут работать по лицензиям, им запретят свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Сегодня во многих странах мира существуют тысячи частных военных компаний. На Западе это официальные бизнес-структуры. В отличие от классических ЧОПов военные компании могут иметь на вооружении своих подразделений практически любую военную технику. У ряда зарубежных компаний есть в арсенале вертолеты, самолеты, в том числе боевые, бронетехника вплоть до танков и бронетранспортеров.

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