Две валюты установили рекорды роста по отношению к доллару

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade:

- На валютных биржах пара доллар/рубль уверенно снижается, снося одно за другим препятствия на пути к целям 53-55 рублей за единицу американской валюты. И происходит это не только на фоне нефти по 70 долларов за баррель, но и в связи с падением доллара на международном рынке Forex.

"Американец" быстро сдает позиции буквально по всему спектру мировых валют. Не только евро бьет четырехлетние рекорды против доллара, но даже британский фунт уже вернулся к уровням до Brexit: 1,37-1,38, как и наутро после дня голосования за выход из ЕС. Распродажа доллара началась еще под Новый год, а с середины прошлой недели ускорилась.

Напряжение для доллара усилилось в прошлый четверг: Центральный банк Европы прозрачно намекнул на скорое окончание сверхмягкой политики, которая длится с зимы 2014 года - и пара евро/доллар сразу выросла до цен того времени: 1,23. Помогло и то, что Ангела Меркель и партия немецкой оппозиции СДПГ 12 января договорились о коалиционном правительстве. Это значит, что Меркель сохранит должность канцлера Германии.

Роль играют и слухи: будто Китай рассматривает вариант приостановки новых вложений своих огромных денежных резервов в долговые бумаги США.

Китай - крупнейший кредитор и держатель американского долга на сумму более 1,2 триллиона долларов. И месяц от месяца он наращивает торговый положительный баланс с Америкой. И вся структура мировых финансов критично зависит от того, воздержатся ли китайцы от дальнейших покупок "казначеек" США или по-прежнему станут размещать в Америке главную часть своих валютных сверхдоходов.

Официально "утечка" из Китая подтверждена не была, но денежные потоки и без того в последнее время плавно перемещаются из доллара на развивающиеся рынки, где многие инвесторы скупают гарантированные государством бумаги активнее, чем "казначейки" США. Мы это видим и по аукционам Минфина РФ: спрос на новые выпуски российских гособлигаций стабильно превышает предложение.

На первом таком аукционе после Нового года интерес к выпуску четырехлетних бумаг Минфина с доходностью 7,03 процента годовых на сумму 20 миллиардов рублей был столь высок, что заказов покупатели выставили в 3,5 раза больше: на 70,6 миллиарда рублей.

А вот 10-летние бумаги Минфина впервые за много месяцев были размещены не полностью: на 18,23 миллиарда рублей вместо предполагаемых 20 миллиардов рублей. Пара USD/RUB в ответ замялась на отметке в 57 рублей, однако уже 11-12 января слабость доллара на мировых рынках и дорогая нефть заставили рубль спешно укрепляться.

Сегодня нас ждет интрига следующего аукциона Минфина: если объем заявок уверенно превысит сумму размещения, то это ускорит волну снижения доллара в России. И рубль еще быстрей подхватит общую волну.

Интересно, что уровни по нефти сейчас даже чуть выше, чем были весной и летом 2015 года, когда с Ирана только снимали нефтяное эмбарго на поставки - но если тогда в ответ нефть с этих уровней быстро снижалась, то сейчас она не торопится этого делать.

Кстати, позавчера Bank of America Merrill Lynch повысил среднегодовой прогноз по Brent на 2018 год с 56 до 64 долларов за баррель, обосновав это ожиданием дефицита добычи нефти в размере 430 тысяч баррелей в день по сравнению со спросом.