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Рубрика: В мире

Экс-сотрудник ЦРУ арестован за хранение секретных данных

В США бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) арестован по обвинению в незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство юстиции, 53-летний Джерри Чунь Шин Ли был задержан в понедельник вечером в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Ли - натурализованный гражданин США, который на данный момент проживает в Гонконге, в Китае, - цитирует агентство сообщение минюста Соединенных Штатов. - Согласно документам суда, Ли начал работать в ЦРУ в качестве оперативного сотрудника в 1994 году, он обладал допуском к секретной информации и неоднократно подписывал документы о неразглашении".

В 2012 году во время путешествия Ли и его семьи на Гавайи и Вирджинию агенты ФБР проверили его гостиничный номер и багаж. В ходе санкционированного судом обыска были обнаружены две небольшие книги с вложенными в них записками. В них содержались различные засекреченные данные, в том числе контакты сотрудников ЦРУ под прикрытием и адреса тайных объектов управления.

Во вторник суд предъявил Ли обвинения в незаконном хранении информации, которая имеет отношение к обороноспособности США. Экс-сотруднику ЦРУ грозить до 10 лет лишения свободы.

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