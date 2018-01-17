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17.01.2018 19:33
Рубрика: Русское оружие

На рынок - за оружием

География презентаций российской военной техники расширится
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Вопреки западным санкциям, наша страна завоевывает новые позиции на мировых рынках самой различной направленности. В частности, мы заняли лидирующие позиции в экспорте зерна. И спрос на военную технику, относящуюся к самой высокотехнологичной продукции, продолжает расти.
Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Уже несколько лет Западная Европа всячески ограничивает участие России в военно-технических салонах, проходящих на территории Великобритании и Франции. В частности, нам запрещено демонстрировать натурные образцы военной техники и даже стрелкового оружия. Впрочем, мы практически ничего не потеряли.

А вот программа воздушных показов на салонах в Ле Бурже и Фарнборо без нашей летной техники и пилотажных групп заметно поблекла.

Ну а поскольку основные покупатели российской авиационной и наземной военной техники - страны Азии, Африки и Латинской Америки, там мы и расширяем показы этой техники.

Вот что заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев:

- Мы рассматриваем участие в международных выставках вооружения и военной техники как одно из ключевых направлений маркетинговой деятельности компании. В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным - Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке.

В 2018 году "Рособоронэкспорт" будет участвовать в 23 военно-технических салонах по всему миру

Будут организованы единые российские экспозиции, а также стенды различных оборонных предприятий на пяти площадках Азиатско-Тихоокеанского региона и в трех ближневосточных государствах. Кроме того, планируется участие в трех выставках на территории стран СНГ, двух европейских, а также в Южно-Африканской Республике.

Для укрепления получившего мощный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами впервые будет организована российская экспозиция на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018, которая состоится в сентябре в Маниле. Подготовка к этой выставке со стороны ее будущих российских участников, кстати, уже началась.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Надо отметить, что "Рособоронэкспорт" все активнее работает на различных выставках, проводимых не за рубежом, а на территории России. Связано это с тем, что за последние годы у нас качественно изменилась технология проведения военно-технических салонов. По уровню организации различных показов они сейчас не уступают лучшим мировым. А по показу реальных возможностей различной боевой техники в полигонных условиях полностью их превосходят. Поэтому все больше солидных военных делегаций потенциальных заказчиков из самых разных стран приезжают в Россию.

В связи с этим Александр Михеев отметил, что приоритетными и, пожалуй, самыми продуктивными становятся выставки, проводимые в России. В этом году "Рособоронэкспорт" организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне во Владивостоке.

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