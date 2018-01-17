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17.01.2018 21:00
Рубрика: Спорт

Швед разбил "Звезду"

В победном матче с белградским клубом лучший бомбардир чемпионата Европы принес "Химкам" 29 очков
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
В матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные "Химки" на выезде в Белграде одержали трудную победу над местной "Црвеной Звездой" - 79:70. Лидер нашей команды и лучший бомбардир Евробаскета-2017 Алексей Швед принес гостям 29 очков. Это десятый выигрыш российского клуба, упрочившего свое положение в зоне попадания в плей-офф.
Фото: РИА Новости Алексей Швед в концовке встречи с "Црвеной Звездой" совершил три дальних попадания. Фото: РИА Новости
Алексей Швед в концовке встречи с "Црвеной Звездой" совершил три дальних попадания. Фото: РИА Новости

Пусть и не сразу, но устроенная генеральным директором БК "Химки" Павлом Астаховым взбучка игрокам дала свой результат. Напомним, что в первой декаде января на командном собрании после поражения в Единой лиге от эстонского "Калева" Астахов объявил о штрафе в размере 50 процентов месячной зарплаты, не забыв в списке наказанных и себя самого. Впрочем, затем была сделана оговорка, что если до начала февраля игра наладится и "Химки" снова будут показывать достойные результаты, штрафные санкции в силу не вступят.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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После той зажигательной речи химчане уступили на своей площадке испанскому "Реалу" (78:95), продолжившему затяжную победную серию. Поэтому в матче с белградцами подопечным Георгиоса Барцокаса отступать уже было некуда.

Начало встречи получилось для гостей несладким - 5:14 на пятой минуте. Ближе к финишу второй четверти преимущество "Црвены Звезды" достигло максимальных 11 очков - 37:26. А дальше "Химки" преобразились и на стыке двух половин встречи совершили впечатляющий рывок 13:0.

В самый важный отрезок матча игру на себя взял Швед. Он в заключительной четверти принес своей команде 11 очков, во многом обеспечив победный перевес. В итоге на счету Алексея пять точных дальних бросков и 10 из 11 реализованных штрафных. Джеймс Андерсон набрал 14 очков, Малкольм Томас - 11.

Алексей Швед:  Против "Црвены Звезды" очень сложно играть в Белграде из-за бешеной поддержки фанатов

- Для нас крайне важно было одержать эту победу. В большом перерыве я призвал игроков проявить терпение и постараться найти лучшую возможность для бросков, в итоге нам это удалось, - сказал наставник "Химок" Георгиос Барцокас. Команда хорошо двигала мяч, особенно во второй половине. Мы находили снайперов в открытых позициях, особенно хочу отметить роль Шведа в концовке. Несмотря на то, что мы не смогли остановить Рочести, который набрал много очков и полезно действовал в плане созидания, все же добились успеха.

Герой матча Алексей Швед объяснил, почему победа в Сербии имеет особенную ценность: "В Белграде самая лучшая баскетбольная атмосфера. Здесь очень сложно играть из-за бешеной поддержки своих клубов местными фанатами. Нам очень нужен был этот выигрыш, чтобы вернуться на победный путь. В последней четверти мы лучше защищались, взяли несколько важных подборов, причем вся команда была как одно целое".

У "Химок" в январе сумасшедший график важнейших матчей. Уже сегодня подмосковный клуб принимает в Мытищах одного из трех лидеров Евролиги греческий "Олимпиакос". А в воскресенье, 21-го числа - тяжелейшее и принципиальное противостояние в рамках Единой лиги с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара.

Еврокубок

Кубанцы продолжили победную серию во втором по значимости континентальном турнире. Под занавес первого круга ТОП-16 выигран 13-й матч подряд. Правда, "Локо" заставил своих болельщиков понервничать. Перед заключительной четвертью хозяева лидировали у хорватской "Цедевиты" - 18 очков (56:38). Но за 22 секунды до сирены гости сократили отставание до минимума - 66:67. Краснодарцев выручили точные штрафные Райана Брокхоффа и промах с дальней дистанции игрока соперников Дамира Маркоты.

Где будем смотреть

19 января, четверг, "МАТЧ! Игра"

19.55. "Химки" - "Олимпиакос" (Греция). Прямая трансляция

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