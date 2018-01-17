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17.01.2018 02:23
Рубрика: В мире

Юг и Север Кореи согласуют детали участия КНДР в Олимпиаде-2018

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом Сеул и Пхеньян проведут очередной раунд двусторонних переговоров. Ожидается, что в ходе этой встречи будут согласованы все технические и прочие вопросы участия представителей КНДР в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся девятого января, затем 15 января был отдельно обсужден вопрос об направлении в Южную Корею на гастроли северокорейского ансамбля, состоящего из 140 человек.

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Сегодня же планируется согласовать все остальные вопросы, которые привлекают большое внимание общественности, а также мировых СМИ. В частности, именно сегодня должно быть решено, как Южная Корея оплатит расходы по прибытию делегации КНДР, каким путем будут въезжать северокорейцы на Юг, как делегации двух стран будут участвовать в церемониях открытия и закрытия ОИ-2018, а также будет ли создана единая женская корейская спортивная сборная по хоккею с шайбой.

Ожидается, что в общей сложности из КНДР прибудет около 400-500 человек. Помимо 140 человек ансамбля будет около 20 тренеров и спортсменов, группа поддержки, демонстрационная команда по тхэквондо, официальная делегация, делегация Олимпийского комитета КНДР, а также северокорейские журналисты.

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