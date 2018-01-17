С нынешнего года семьи с невысокими доходами, решившись на второго ребенка, получат весомую поддержку от государства.

Речь - о ежемесячной выплате, которую родители смогут получить из средств материнского капитала. В разных регионах получаемая сумма будет различаться: от 8 с небольшим тысяч рублей в Белгородской и Воронежской областях и до 22 с лишним тысяч на Чукотке, это зависит от прожиточного минимума в каждом субъекте Федерации. Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начал принимать заявления от нуждающихся семей. Как узнать, положены ли эти деньги конкретной семье? Как их оформить, какие документы подготовить? "РГ - Неделя" получила ответы на самые важные вопросы в ПФР.

Кому предназначена выплата

Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Если семья решит, что ей нужны эти деньги, мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать в Пенсионный фонд заявление на получение СНИЛС ребенку.

Кто имеет право на эти деньги

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев и разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Какие доходы нужно учесть

При подсчете общего дохода семьи учитываются все основные денежные поступления: зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, алименты и др. При обращении в ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены документами, за исключением выплат, которые семья получает от ПФР.

При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

В каких случаях деньги выплачиваться не будут

Выплата не назначается, если дети находятся на полном гособеспечении. Также - если выяснится, что семья представила недостоверные сведения о доходах. Не смогут получить деньги и граждане, лишенные родительских прав.

Когда и куда подавать заявление

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребенка.

Важный момент: если обратиться в Пенсионный фонд в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплату назначат со дня подачи заявления.

Заявление на выплату можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств.

Как устанавливается размер выплаты

Ежемесячная сумма тоже зависит от региона - она равна величине прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года (см. таблицу).

Как долго семья будет получать эти деньги

Ежемесячная выплата положена семье до момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Однако первый период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление и снова подтвердить доходы. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, если семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.

Ничего лишнего

Минтруд предлагает не облагать налогами выплаты на детей

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение на портале проектов нормативнo-правовых актов. В ведомстве уточняют, что данные выплаты можно отнести к категории выплат социального характера, в связи с этим предлагается внести изменение в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц.