McDonald’s перейдет на упаковку из переработанных материалов

Через 7 лет в ресторанах быстрого питания McDonald’s будут использовать только упаковки из переработанных материалов. Это связано с новыми требованиями к охране окружающей среды, сообщает ТАСС.

"Мы хотим удовлетворить пожелания клиентов, использовать меньше упаковки и придать ей форму, которая бы облегчала переработку после применения", - подчеркнула вице-президент компании Франческа Дебиасе.

Она отметила, что за последние 25 лет удалось снизить объем упаковочных материалов на 136 тысяч тонн, а количество бумажных отходов сократили на 30 процентов.

Добавим, что под маркой McDonald's в 100 странах мира открыты свыше 37 тысяч закусочных, которые каждый день обслуживают более 70 миллионов человек.