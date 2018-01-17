Мексика заявила об отсутствии доказательств "российского вмешательства"

У властей Мексики нет никаких свидетельств, указывающих на вмешательство России или Венесуэлы в выборный процесс в латиноамериканской стране. Об этом заявил официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес.

"Я знаю о журналистских версиях на эту тему, - приводит РИА Новости слова Санчеса. - Однако я ничего не знаю о каких-либо доказательствах, которые были бы приведены по данному поводу".

Ранее в Вашингтоне увидели первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на первое июля текущего года. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В свою очередь национальный лидер правящей Институционно-революционной партии Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" интересы Москвы и Каракаса в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.