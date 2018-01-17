МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы

Встреча по КНДР в Ванкувере под председательством США и Канады усугубляет ситуацию вокруг Корейского полуострова, а не способствует ее урегулированию. В МИД России считают, что заявление участников по итогам этого саммита, состоявшегося 16 января, "подтвердило сомнения в ее полезности".

В Москве "с недоумением восприняли упоминание в документе России и Китая", в том числе пассаж о "важности и особой ответственности" двух стран в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова. Организаторы встречи не приглашали министров из КНР и России. В российском МИД напомнили, что Москва и Пекин "на протяжении года предлагают решение и призывают других к нему присоединиться".

Российско-китайская "дорожная карта" предусматривает обоюдное снижение военной активности в субрегионе, проведение прямых американо-северокорейских и межкорейских переговоров и обсуждение вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии в широком формате.

На Смоленской площади раскритиковали намерение участников ванкуверской встречи "поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН".

"Подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют", - подчеркнули в МИД РФ.