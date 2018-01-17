Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги выходит на финишную прямую. Еще два клуба лишись шансов попасть в плей-офф, а битва за оставшиеся места в кубковой восьмерке будет идти до последнего.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина московское "Динамо" рискует показать худший результат в истории КХЛ и впервые остаться без плей-офф. "Бело-голубые" идут сейчас девятыми в Западной конференции, уступая прямым конкурентам из "Северстали" и "Спартака". Приезд в столицу китайского "Кунлуня" был для команды Владимира Воробьева прекрасным шансом чуть поправить свое положение. И динамовцы его не упустили. Никулин быстро открыл счет, а дубль Хиетанена в середине встречи снял все вопросы. Лишь на 53-й минуте гости смогли пробить Александра Еременко при игре в большинстве, однако интригу это вернуть не помогло. "Динамо" побеждает 5:2, а "Куньлунь" таким образом лишился даже математических шансов попасть в восьмерку лучших на Востоке. Как и "Адмирал" из Владивостока, который не спасла выездная победа над ярославским "Локомотивом" 3:1.

Лидер "регулярки" питерский СКА, в свою очередь, довольно легко справился с московским "Спартаком" 4:1. У армейцев по разу отличились Калинин, Широков, Торесен и Кетов, а у "красно-белых" в протоколе отметился Радил. Таким образом, "Спартак" и "Динамо" теперь имеют равное количество очков - по 75. Но "красно-белые" в таблице выше по дополнительным показателям, и в плей-офф пока проходят именно они. К тому же у команды Вадима Епанчинцева есть игра в запасе.

"Северсталь" в Череповце довела до серии буллитов встречу с нижегородским "Торпедо", но в итоге уступила 3:4. Тем не менее набранное за ничью в основное время очко позволило команде выйти на чистое седьмое место в конференции.

На Востоке тоже интриг хватает. "Сибирь" на выезде обыграла "Автомобилист" 4:1 и остается восьмой. Однако прямой конкурент новосибирцев за место в плей-офф хабаровский "Амур" тоже взял три очка, победив в гостях минское "Динамо" 2:0. У "Сибири" теперь 76 очков, у хабаровчан - 75, но дальневосточники провели аж на два поединка меньше. И фаворитами в битве за место в плей-офф выглядит именно "Амур".