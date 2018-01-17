При падении военного вертолета в Колумбии погибли 10 человек

На севере Колумбии разбился военный вертолет. На борту находились восемь военных и двое гражданских лиц. Все они погибли.

"Для нас очень больно подтвердить, что жертвами авиакатастрофы стали 10 человек. Вся наша поддержка в этот трудный момент с родными и друзьями погибших", - сообщил командующий вооруженными силами страны Рикардо Гомес.

Как пишет ТАСС, Ми-17 вылетел из города Каукасия, а упал в муниципалитете Сеговия. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Но военные уже заявили, что вертолет не был сбит.