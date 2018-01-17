Ралли "Дакар": Пилоты РФ и РБ сохранили лидерство в общем зачете

16 января - первый день десятого этапа ралли "Дакар" стал, используя театральную лексику, днем существенной "смены декораций" у многих пилотов. После недели проливных и холодных дождей Аргентина подарила участникам гонки яркое солнце и тропическую жару. Но именно неожиданные природные скачки, по мнению знатоков, сыграли с пилотами злую шутку. Экипаж Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" финишировал на этот раз четвертым, хотя по итогам общего зачета именно его команда по-прежнему остается лидером гонки. В тройку лидеров общего зачета у грузовиков вернулся и белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто", сообщает ТАСС .

Флажок победителя на десятом этапе достался голландскому гонщику на "Ивеко" Тон ван Генугтену. Вслед за ним финишировал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко", третьим - белорус Сергей Вязович.

С некоторым разочарованием обозреватели признают, что смена привычных лидеров гонки произошла на большинстве сценических площадок "аргентинской премьеры". Даже в классе мотоциклов, кроме, пожалуй, австрийского гонщика Маттиаса Валькнера. Пилот, не позволив себе не одной помарки на трассе, завершил ее без потерь. Награда за упорство: лидерство Маттиаса и в общем зачете.

Вторым в этом классе машин к финишу прилетел чилиец Пабло Кинтанилья, третьим - испанец Жерар Фаррес Гуэль. Адриен ван Беверен, который лидировал на предыдущем этапе, попал в аварию за три километра до финиша и, получив серьезные травмы, был оперативно госпитализирован. А вот аргентинца Кевина Бенавидеса и испанца Хоана Барреда на трассе подвела интуиция. Оба они по началу заблудились, оба допустили погрешности в навигации и оба выбыли из списка номинантов на звание триумфаторов ралли.

Зато у пилотов внедорожников пока ситуация выглядит более оптимистично. Французский пилот Стефан Петерансель, который первым одолел последний боливийский маршрут, уверенно победил и на аргентинском участке. Он даже вышел на второе место в общем зачете всех пройденных этапов, и, судя по судейским протоколам, сократил разрыв с испанцем Карлосом Сайнсом - напарником по команде - до 50 минут. А катарец - представитель "Тойоты" - Нассер Аль-Аттия, ранее шедший вторым, пока - по необъяснимым причинам - потерял в пути почти полчаса и отступил еще на одну ступень вниз, заслужив лишь третье место.

То, что дома и стены помогают, сумел продемонстрировать судьям и зрителям аргентинский гонщик Николас Кавильяссо. Он стал обладателем лучшего времени в зачете квадроциклов. А лидер общего зачета в этом же классе - чилиец Игнасио Касале, - пришедший к финишу третьим, по-прежнему держит первую строчку в генеральной классификации, где он, по данным сайта организаторов ралли, имеет в запасе около двух часов.

С другой стороны, многие участники международного марафона признают, что завершившийся в Белене этап еще раз доказал высокий профессионализм и спортивный азарт пилотов всех "мастей" мирового автопрома. Но это не единственное доказательство, которое рождает этот популярный спортивный проект. У ралли по всему миру миллионы поклонников и темпераментных зрителей, сообщает сайт состязаний. Организаторы ралли и те, кто постоянно отслеживают ситуацию на дистанциях, - день за днем, утверждают: на обочинах трасс собирается до четырех миллионов болельщиков.

Любители гонок, как острый чилийский перец, взрываются овациями с южным темпераментом и на стартах, и не умолкают на финишах. Неслучайно "Дакар" насчитывает вторую по численности телевизионную аудиторию, а по своей популярности, настаивают его ревностные патриоты, не уступает и зрительскому интересу к "Формуле-1". И трассы в Перу, и в Боливии, которые у команд уже позади, остались у них как зрелищная картина огромного интереса и уважения зрителей к реальному проявлению человеческого мастерства и упорства.

Старт 11 этап "Дакара" намечен на 17 января. Из Белены путь проляжет через знаменитую пустыню Фьямбала. И если жара не остудит свой пыль, и сделает пески пустыни безнадежно рыхлыми, прогнозируют эксперты, этот отрезок пути может стать одной из тяжелейших точек аргентинского экстрима.