Костромского экс-полицейского арестовали за "убийство чести"

В Костромской области предстанет перед судом бывший сотрудник МВД, десять лет скрывавшийся от следствия за границей за жестокое "убийство чести", сообщает облпрокуратура.

Зверское убийство жителя Нижегородской области произошло в Галиче. По версии следствия, к нападению на нижегородца были причастны двое братьев - сотрудников правоохранительных органов из Костромской области. Узнав о том, что нижегородец изнасиловал их сестру, они решили ему отомстить.

- Действуя совместно, братья нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, после чего с применением ножки стула нанесли потерпевшему телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью, от которых тот умер 6 июля 2008 года, - сообщили в прокуратуре.

Первого брата задержали вскоре после смерти жертвы и отдали под суд, срок его заключения уже закончился.

Второй брат, узнав о возбуждении уголовного дела, сбежал за границу, и его объявили в международный розыск. В сентябре 2017 года его удалось задержать и поместить под арест. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет заключения.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Галичский районный суд Костромской области.