Москвичи пожаловались на запах шаурмы

Жители одной из крупнейших улиц Москвы - Ленинградского проспекта - пожаловались в Роспотребнадзор на неприятный запах шаурмы в квартирах.

Выяснилось, что аромат исходил от дома № 78/1. Там на первом этаже расположился небольшой магазин, где готовят восточную закуску. Местные жильцы заявили, что в квартирах постоянно и очень неприятно пахнет шаурмой.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, жалоба подтвердилась. В заведении не оказалось надежной, правильно установленной вентиляции. На изготовителей шаурмы составили административный протокол по статье 6.4 КоАП - "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Савеловский районный суд вынес решение приостановить работу ларька с шаурмой на 60 суток. Мастерам кухни предписано устранить все нарушения.