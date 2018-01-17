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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой восемь человек получили травмы в ДТП с автобусом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Под Тулой столкнулись микроавтобус Iveco с пассажирами и автомобиль Hyundai Accent. В аварии получили травмы восемь человек, говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД по Тульской области.

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Авария произошла накануне около 19.30 на дороге Тула-Щекино в районе поселка Временный. В салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту 117, в момент ДТП находились 20 человек.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей. Какой автомобиль инициировал аварию, в полиции не сообщают. В официальной информации говорится, что в настоящее время инспекторы УГИБДД выясняют все детали аварии, причины и обстоятельства ДТП.

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