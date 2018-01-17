Рязанская полиция проверит видео со стрельбой из окон

В интернете появилось видео со стрельбой из лоджии одного из домов в Рязани. В пресс-службе регионального главка МВД "РГ" прокомментировали эту видеозапись.

В ролике видно, как некий мужчина стреляет из пистолета, находясь в лоджии много этажного дома.

- Мы знаем об этой видеозаписи, доложили руководству. По данному факту будет проведена проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. - Пока можно сказать только то, что на видео тот самый дом, адрес которого указан в ролике. Когда это было - сейчас или год назад, кто стрелял, почему, мы пока не знаем.

В сообщении к видеоролику говорится, что стрельба велась из лоджии дома № 5 на Славянском проспекте. К слову, напротив этого дома на окраине Рязани находится пустующее здание.