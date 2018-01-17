Мосгорсуд вчера продлил до 19 марта срок ареста бывшего первого замглавы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова по делу о взятке.

Кроме того, столичный суд продлил арест полковника Александра Ламонова. Правда, Ламонову продлили арест всего лишь на месяц - до 19 февраля. Скорее всего это связано с тем, что офицер СКР заключил сделку со следствием. Кроме того, по данным источника РИА Новости, следствие, которое ведет ФСБ, сняло с Ламонова одно из обвинений, в частности, в получении взятки от Шакро Молодого.

Заседание проходило в закрытом режиме для слушателей и представителей СМИ. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Изначально Никандрову, главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову вменялось получение от Шакро 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного в "авторитетных кругах" как Итальянец.

Но спустя год ФСБ возбудила второе дело, из которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения - Олега Шейхаметова. Правда, это не меняло сути - деньги были предназначены именно для освобождения Итальянца. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они, по словам источника, близкого к следствию, полностью признали вину. Дело в отношении Максименко уже поступило в Мосгорсуд, 23 января состоится первое заседание по существу.