Басманный районный суд Москвы 14 декабря 2017 года продлил до 10 февраля арест президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей.

Но адвокаты банкира не согласились с этим решением и обжаловали его в Мосгорсуде. Вчера в суде более высокой инстанции эта жалоба была рассмотрена.

При рассмотрении жалобы следователь настаивал на сохранении самой жесткой меры пресечения, поскольку банкир, по мнению следствия, может скрыться от правоохранительных органов. Более того, обвиняемый, по словам следователя, пытался уничтожить документы, связанные с махинацией.

По данным следствия, Салогубов заключил с неким физическим лицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 миллионов рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более миллиарда рублей, однако его продали за 756 миллионов.

При этом, отмечает следствие, реально участок стоил всего 90 миллионов рублей. Общий ущерб оценивается в 756 миллионов рублей (детали подсчетов не раскрываются).

Вчера Мосгорсуд признал законным продление ареста Салогубову.

Адвокат банкира просил поместить его под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.

Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Банкиру грозит до десяти лет заключения. По величине активов, согласно данным ЦБ, Роспромбанк на 1 сентября 2016 года занимал 323-е место в банковской системе РФ.