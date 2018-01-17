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17.01.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ивановской области женщина умерла из-за опоздания скорой помощи

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Следствие в Ивановской области начало проверку нерасторопности врачей скорой помощи, ехавшей к больной два часа и не сумевшей спасти пациентку, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

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По версии следствия, ЧП произошло 15 января 2018 года в подъезде одного из домов на площади Комсомольской в городе Шуя. 50-летней женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, стало плохо, и ей вызвали "скорую".

- Медиков ждали около двух часов, потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи, - сообщили в СК.

По факту смерти пациентки в СК начали доследственную проверку. Специалисты намерены дать правовую действиям должностных лиц станции скорой медицинской помощи ОБУЗ "Шуйская ЦРБ".

Год назад аналогичное ЧП произошло в городе Кольчугино Владимирской области, где "скорая" отказалась выехать на вызов к нетрезвой 41-летней женщине, и она умерла от переохлаждения. Против медиков, пренебрегших своими должностными обязанностями, возбудили уголовное дело.

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