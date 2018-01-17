Московский областной суд рассмотрел дело о хищении директором строительной фирмы ЗАО "РИК Строй Инвест" Владимиром Гончаровым 742 квартир в жилом комплексе в подмосковном поселке Октябрьский.

Это был второй процесс по делу о хищении почти двух миллиардов рублей - денег вкладчиков в строительство квартир. Люберецкий городской суд в августе назначил Гончарову наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

Но надзорное ведомство посчитало, что наказание за такое преступление слишком мягкое, и обратилось с ходатайством в Мособлсуд.

Прокуратура просила суд изменить приговор, исключив признак предпринимательской деятельности и осудив экс-директора по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив ему соответствующее наказание. "Это был обман, а не неисполнение своих обязательств", - подчеркнул представитель государственного обвинения.

Апелляционная коллегия Мособлсуда рассмотрела ходатайство прокуратуры и жалобу потерпевших. В результате судебного разбирательства осужденному было отказано в признании решения суда первой инстанции законным. Мособлсуд ужесточил приговор и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Зачитывая фактически новый приговор, председательствующий в Мособлсуде заявил: "Решение суда первой инстанции изменить, переквалифицировать деяния и убрать признак предпринимательской деятельности, а фигуранта дела Гончарова взять под стражу в зале суда".