Новости

Пушков: В Киеве поняли, что им дорого обойдется разрыв с Россией 21:18
Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 21:17
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 21:02
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 21:01
В России заложено первое круизное судно 20:25
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 20:12
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 20:02
В Сирии погиб военный корреспондент 20:00
Пьяный полицейский на Porsche протаранил забор резиденции Назарбаева 19:37
Посольство РФ в США пообещало ответ на притеснения российских СМИ 19:35
Семьи пенсионеров и инвалидов могут освободить от платы за капремонт 19:21
Дмитрий Алиев: Прямо перед прокатом порвался шнурок на ботинке 19:11
РУСАДА изучит факт массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске 19:07
Путин пообещал малым городам пять миллиардов 18:51
Костромского экс-полицейского арестовали за "убийство чести" 18:50
Родители московских школьников смогут на референдуме проголосовать по вопросам образования 18:46
В Польше двое мужчин получили сроки за антивоенную акцию у Освенцима 18:40
Дополнительные деньги на благоустройство получат 60 городов 18:38
Петербургские родители стали называть детей Летисеями и Ведамирами 18:28
В Мосгортрансе опровергли пожар в автобусе 18:26
Российский фигурист выиграл малую серебряную медаль на ЧЕ в Москве 18:25
Видео: Два брата сделали из обычной ванны вертолет 18:25
Москвичи пожаловались на запах шаурмы 18:21
Умерла актриса, накануне потерявшая всю свою семью в ДТП 18:18
Меркель отказалась пересматривать договоренности по формированию правительства 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
17.01.2018 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропали квартиры

Бизнесмену добавили срок
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Московский областной суд рассмотрел дело о хищении директором строительной фирмы ЗАО "РИК Строй Инвест" Владимиром Гончаровым 742 квартир в жилом комплексе в подмосковном поселке Октябрьский.

Это был второй процесс по делу о хищении почти двух миллиардов рублей - денег вкладчиков в строительство квартир. Люберецкий городской суд в августе назначил Гончарову наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Священника Грозовского осудили на 14 лет за педофилию

Но надзорное ведомство посчитало, что наказание за такое преступление слишком мягкое, и обратилось с ходатайством в Мособлсуд.

Прокуратура просила суд изменить приговор, исключив признак предпринимательской деятельности и осудив экс-директора по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив ему соответствующее наказание. "Это был обман, а не неисполнение своих обязательств", - подчеркнул представитель государственного обвинения.

Апелляционная коллегия Мособлсуда рассмотрела ходатайство прокуратуры и жалобу потерпевших. В результате судебного разбирательства осужденному было отказано в признании решения суда первой инстанции законным. Мособлсуд ужесточил приговор и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Зачитывая фактически новый приговор, председательствующий в Мособлсуде заявил: "Решение суда первой инстанции изменить, переквалифицировать деяния и убрать признак предпринимательской деятельности, а фигуранта дела Гончарова взять под стражу в зале суда".

Главное сегодня

Южная и Северная Кореи пройдут на Олимпиаде под единым флагом
Песков рассказал о здоровье президента
Климов: Призывы к бойкоту выборов президента РФ идут прямо из Вашингтона
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией
Названа возможная причина убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге