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17.01.2018 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брали с оружием

В Подмосковье задержали наркобанду
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Областные наркополицейские задержали в городе Жуковском банду наркоторговцев. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- При поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" задержаны четверо молодых людей в возрасте от 21 до 31 года. Пришлось применить силу. При личном досмотре у них были обнаружены 17 свертков с большим количеством психотропного наркотика амфетамин, - рассказала Петрова.

По ее словам, во время обыска места жительства задержанных оперативниками было изъято специальное химическое оборудование, необходимое для изготовления наркотика.

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Кроме того, обнаружены и изъяты 39 патронов 12 калибра и травматический пистолет с 5 патронами к нему.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Криминальный квартет арестован. Возбуждены уголовные дела по нескольким тяжелым статьям УК, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы.

Надо сказать, что, несмотря на новогодние праздники, последние дни были весьма результативны для столичных полицейских.

В одном из престижных районов Москвы оперативники задержали пятерых членов международной наркобанды, в которую входили россияне, белоруссы и жители ближнего зарубежья. У них изъяли несколько килограммов смертельного зелья. Все они арестованы. В перспективе им грозит лет 20 провести в тюрьме.

Напомним, на днях Московский областной суд впервые в истории России приговорил гражданина Таджикистана Шероли Табарова к пожизненному тюремному заключению.

Тот возглавлял наркобанду из 15 человек, которая в течение трех лет распространила в России около 700 килограммов героина.

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