В Воронеже после смерти пассажира экстренно сел самолет

Самолет, выполнявший рейс из Краснодара в Москву, был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за смерти пассажира на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воронежского аэропорта.

ЧП на борту самолета, направлявшегося в столицу из Краснодара, произошло вечером 16 января. Во время выполнения рейса экипаж запросил вынужденную посадку в аэропорту Воронежа.

- Пассажир самолета почувствовал себя плохо, ему требовалась помощь врачей. Было решено посадить борт в Воронеже. К сожалению, на момент посадки мужчина уже скончался, - говорится в сообщении.

Тело умершего забрали медики, после чего самолет вылетел в столицу.