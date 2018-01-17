В закупках экспертного центра МВД нашли коррупцию

Мосгорсуд признал законным арест бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина, обвиняемого в хищении средств при закупках оборудования.

До этого столичный суд признал законным арест еще двоих фигурантов по этому делу - бывшего заместителя Гришина, полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей до 5 февраля.

По версии следствия, сотрудники МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. После чего президент России Владимир Путин 8 декабря подписал указ об увольнении Гришина.

Фигурантам дела инкриминируется три эпизода хищения бюджетных денежных средств при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Все трое подозреваются в сговоре при заключении контрактов на поставку спецоборудования. Как считает следствие, по итогам торгов госконтракты по сильно завышенным ценам получала компания "АТиФ", генеральным директором которой являлся Сергей Нарутов. О каких именно контрактах шла речь, следствие не сообщает.

По мнению следствия, незаконно полученные Нарутовым прибыли распределялись через подконтрольные ему компании между участниками преступной группы, то есть между Гришиным, Мазуром и иными лицами.

Как ранее сообщили в СКР, по местам службы и жительства фигурантов изъяты предметы, которые будут исследованы в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.

Генерал МВД Гришин начинал службу в криминалистических подразделениях МВД в 1992 году. В ЭКЦ ГУ МВД (ранее ГУВД) Москвы он работал до 2012 года, пройдя все ступени служебной лестницы - от эксперта отдела криминалистических исследований до начальника центра. После этого был переведен в центральный аппарат МВД, где также сначала стал первым заместителем начальника ЭКЦ, а затем возглавил центр.