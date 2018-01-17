В закупках экспертного центра МВД нашли коррупцию

Новости

ЦСКА прервал серию неудач разгромом "Эфеса" в Евролиге 00:48
В госдепе рассказали о давнем сотрудничестве США и РФ в Антарктике 00:47
В тайных захоронениях на территории Мексики нашли тела 33 человек 00:45
Орбиту МКС подняли на 400 метров перед запуском "Прогресса" 00:24
Крупный пожар на московском рынке "Садовод" локализован 00:21
Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод" 00:05
Набиуллина сообщила о послекризисном восстановлении экономики 17.01.2018
СМИ: Джигарханян экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем 17.01.2018
Бойцовские чемпионаты UFC впервые пройдут в России 17.01.2018
Российские туристы наконец вылетели из Мексики 17.01.2018
Пользователи "Яндекса" агрессивно отреагировали на пожар на "Садоводе" 17.01.2018
Адвокат Януковича рассказал, чем занимается экс-президент Украины 17.01.2018
В Москве загорелся рынок "Садовод" 17.01.2018
Порошенко: США профинансируют поставки Киеву противотанковых ракет 17.01.2018
"Движение вверх" стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд 17.01.2018
Румынские овцы помешали американской системе ПРО 17.01.2018
Разрешение на вылет самолета из Канкуна получено 17.01.2018
Бывшая подруга Ди Каприо выложила фото топлесс и пожаловалась на жизнь 17.01.2018
Пушков: В Киеве поняли, что им дорого обойдется разрыв с Россией 17.01.2018
Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 17.01.2018
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 17.01.2018
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 17.01.2018
В России заложено первое круизное судно 17.01.2018
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 17.01.2018
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 17.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
17.01.2018 21:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Делили на троих

В закупках экспертного центра МВД нашли коррупцию
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Мосгорсуд признал законным арест бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина, обвиняемого в хищении средств при закупках оборудования.

До этого столичный суд признал законным арест еще двоих фигурантов по этому делу - бывшего заместителя Гришина, полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей до 5 февраля.

В Астрахани экс-сотрудница МВД осуждена за крупное хищение

По версии следствия, сотрудники МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. После чего президент России Владимир Путин 8 декабря подписал указ об увольнении Гришина.

Фигурантам дела инкриминируется три эпизода хищения бюджетных денежных средств при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Все трое подозреваются в сговоре при заключении контрактов на поставку спецоборудования. Как считает следствие, по итогам торгов госконтракты по сильно завышенным ценам получала компания "АТиФ", генеральным директором которой являлся Сергей Нарутов. О каких именно контрактах шла речь, следствие не сообщает.

Фото: Vesti.ru
Следователь получил выговор, зайдя в лифт перед генералами МВД

По мнению следствия, незаконно полученные Нарутовым прибыли распределялись через подконтрольные ему компании между участниками преступной группы, то есть между Гришиным, Мазуром и иными лицами.

Как ранее сообщили в СКР, по местам службы и жительства фигурантов изъяты предметы, которые будут исследованы в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.

Генерал МВД Гришин начинал службу в криминалистических подразделениях МВД в 1992 году. В ЭКЦ ГУ МВД (ранее ГУВД) Москвы он работал до 2012 года, пройдя все ступени служебной лестницы - от эксперта отдела криминалистических исследований до начальника центра. После этого был переведен в центральный аппарат МВД, где также сначала стал первым заместителем начальника ЭКЦ, а затем возглавил центр.

Главное сегодня

Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод"
Южная и Северная Кореи пройдут на Олимпиаде под единым флагом
Песков рассказал о здоровье президента
Климов: Призывы к бойкоту выборов президента РФ идут прямо из Вашингтона
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией