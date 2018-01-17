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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир рейса Москва - Петропавловск-Камчатский устроил пьяный дебош

Текст: Юлия Гарднер

Пьяный дебош устроил мужчина на борту самолета, летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Стало известно, за что жену Аршавина сняли с рейса

Как сообщает пресс-служба авиакомпании-перевозчика, 15 января нетрезвый пассажир бизнес-класса "нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников". Из-за этого командир воздушного судна решил было совершить вынужденную посадку в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались судебные приставы, помогли привязать скандалиста к креслу.

В аэропорту Камчатки его передали полицейским.

Дебошира привлекли к административной ответственности, однако авиакомпания намерена добиваться его уголовного преследования по статье о хулиганстве.

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