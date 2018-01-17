Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку

Прокуратура города Нерюнгри завершила проверку видеоролика, на котором зафиксировано, как врач Золотинской участковой больницы набросился на пациентку. Как сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии, виновность медицинского работника подтвердилась, причем на видео запечатлены не все его противоправные действия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заведующий Золотинской участковой больницы 1 января 2018 года в этнографическом центре "Эян" поселка Иенгра, где проходило праздничное массовое мероприятие, в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения женщине.

В тот же день та обратилась для фиксации побоев в фельдшерский пункт поселка Иенгра. Но в качестве врача там находился ее обидчик. Во время приема он отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие, что и было зафиксировано на видео.

После этого врач пришел к женщине домой и оскорбил ее нецензурной бранью. Женщина обратилась в связи с этим в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Как установила прокурорская проверка, при рассмотрении заявления женщины следственный орган допустил волокиту. Прокуратура города Нерюнгри внесла в адрес руководителя Нерюнгринского следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) требование об устранении нарушений закона.

Принятие по заявлению женщины законного и обоснованного решения находится на контроле прокуратуры республики.

Ранее врач объяснил свои действия тем, что в конфликте участвовали две женщины, одна из них набросилась на другую прямо в помещении медицинского учреждения, и он вынужден был защитить пациентку.