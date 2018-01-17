Прокуратура начала проверку после аварии на руднике в Якутии

Сотрудники прокуратуры города Удачный в Якутии проведут проверку по факту аварии, из-за которой алмазный рудник "Удачный", принадлежащий компании "Алроса", был эвакуирован. Об этом сообщает пресс-служба управления надзорного ведомства по региону.

По данным прокуратуры, 17 января в 15.20 (9.20 мск) в результате отключения центральной подстанции рудник оказался обесточен. В результате, спасателям пришлось эвакуировать 180 рабочих, никто не пострадал. В данный момент электроснабжение на объекте уже восстановлено.

- В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению требований ФЗ "О промышленной безопасности", а также причинам и условиям, способствовавшим возникновению аварии, - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки будет принято решение о принятии комплекса соответствующих мер.

Как ранее писала "РГ", два подразделения горноспасателей провели эвакуацию рабочих с рудника "Удачный". Он является одним из крупнейших алмазных рудников "Алросы" - ежегодно на нем добывают более миллиона карат алмазов.