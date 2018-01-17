С алмазного рудника в Якутии эвакуировали 180 горняков

Из обесточенного алмазного рудника "Удачный" в Якутии эвакуировали 180 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, эвакуация проводилась по двум путям, к работам были привлечены два отделения горноспасателей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На сайте компании "Алроса" сказано, что рудник "Удачный" является одним крупнейших, на которых проводит работы компания. Ежегодно там добывается более миллиона карат алмазов.