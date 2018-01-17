В Якутии проверят видео с врачом, избившим пациентку

В Якутии прокуратура города Нерюнгри начала проверку по факту размещения в интернете видеоролика, на котором запечатлено, как медицинский работник одной из участковых больниц района наносит удары пациентке, пришедшей на прием.

Как сообщили в среду в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

По сообщению республиканского минздрава, врач Золотинской участковой больницы, запечатленный на видео, уже уволен. Решается вопрос о том, соответствует ли занимаемой должности главврач Нерюнгринской районной больницы.

Между тем обстоятельства произошедшего не совсем очевидны. Как объясняет герой видеоролика, на дискотеке повздорили две женщины, между ними произошла потасовка. Одна из них пришла в больницу, чтобы снять побои. Туда же пришла и вторая участница драки и опять набросилась на женщину, с которой у нее произошел конфликт ранее. Врач объясняет, что он вступился за пациентку.

Выяснить, насколько его слова соответствуют действительности, предстоит прокурорам.