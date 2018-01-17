В Магадане из-за тонкого льда отменили крещенские купания

Крещенские купания и крестный ход отменили в Магадане из-за тонкого льда, сообщает пресс-служба областного правительства.

Замеры в бухтах Гертнера и Нагаева, проведенные сотрудниками МЧС, показали, что толщина льда у береговой линии варьируется от 30 до 75 сантиметров, что значительно ниже нужного уровня. Опасность также представляют множество трещин и промоин.

- При приливах и отливах лед поднимается, опускается и ломается. По прогнозу, в ночь с 19 на 20 января ожидается подход очередного циклона. Будет потепление и усиление ветра. При таких трещинах массовый выход на лед крайне опасен, - приводятся в сообщении слова руководителя регионального гидрометцентра Артема Климашевского.

Несмотря на то, что традиционные окунания в прорубь для магаданцев отменены, с 18 по 20 января в бухте Гертнера будут дежурить спасатели.

А вот жители других округов - Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского и Тенькинского - без праздничного церковного шествия и купания в иордани не останутся.