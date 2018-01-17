В Приамурье восстановили пути после схода вагонов

В Тындинском районе Приамурья завершили восстановительные работы на участке железной дороги, где накануне сошли с рельсов 12 вагонов с углем. Движение поездов возобновлено, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, на ликвидации последствий ЧП были задействованы 54 человека и 11 единиц техники.

По факту аварии сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку.

"Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел во вторник в 21.50 по местному времени на перегоне Юктали - Тас-Юрях Дальневосточной железной дороги. С рельсов сошли 12 вагонов грузового состава. В результате ЧП никто не пострадал. На расписание движения пассажирских поездов авария не повлияла.