В Приамурье врачи попались на "лечении" умерших пациентов

Прокуратура Амурской области во время проверки в Мазановской районной больнице выявила многочисленные нарушения. В частности, было установлено, что сотрудники учреждения вносили фиктивные записи в реестр оказанных услуг и за это получали деньги страховых компаний.

"Выявлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ "Мазановская районная больница" за оказанием неотложной помощи после регистрации смерти данных лиц", - говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось о подобных махинациях в другом лечебном учреждении Приамурья - Завитинской ЦРБ. Тогда было возбуждено сразу несколько уголовных дел по фактам лечения несуществующих больных.