Меру пресечения зачинщикам резни в пермской школе изберут в больнице

Судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения зачинщикам поножовщины в пермской школе, пройдет в больнице.

Как сообщили "РГ" в Мотовилихинском районном суде Перми, материалы уголовного дела, в которых фигурируют события в пермской школе №127, сегодня утром поступили в суд. Дело будет рассматриваться на выездном судебном заседании. Судьи уже выехали в медицинское учреждение, где в данный момент находятся оба подозреваемых.

Напомним, 15 декабря в школе Мотовилихинского района Перми произошел трагичный инцидент, в котором пострадали 15 человек. По одной из версий, двое несовершеннолетних совершили нападение на учеников младших классов и их педагога, используя ножи.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело о покушении на убийство.