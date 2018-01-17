Минтранс и Росавиация проверят скандальный клип ульяновских курсантов

Новости

На карте Москвы появились имена Юрия Никулина и Муслима Магомаева 13:03
Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС 13:00
Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение 12:57
В России предложили узаконить частные военные компании 12:50
Белорусский МАЗ намерен открыть в Сирии автомобильный завод 12:45
Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку 12:41
Раскрыта вековая тайна древнеегипетских мумий 12:40
СК начал проверку по факту смерти женщины из-за хлопка газа в Ижевске 12:24
Видео: "Летающее бревно" разогнали до рекордной скорости 12:23
Видео: Взорвавшийся над США метеорит вызвал землетрясение 12:16
В Совфеде сравнили действия МИД Польши с зачистками большевиков 12:15
Генетики подтвердили гипотезу о гибели цивилизации ацтеков 12:08
Ткачев: Минсельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо 11:59
В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком 11:50
Авиакомпания "Россия" назвала причину задержки рейса из Мексики 11:46
Жириновский предложил США стать региональной державой 11:45
Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся три года 11:45
Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска 11:40
Британцы придумали, как сэкономить в Хитроу три миллиарда фунтов 11:39
СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке 11:30
Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на "Драконах" 11:28
В московском метро начнут продавать билеты "Единый" в виде браслетов 11:25
В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП 11:25
Стартовали продажи "Карты гостя Минска" 11:24
В Люберцах выросло число пострадавших от отравления 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
17.01.2018 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минтранс и Росавиация проверят скандальный клип ульяновских курсантов

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновске набирает обороты скандал, связанный с публикацией в интернете шуточного видеоклипа, снятого курсантами местного Института гражданской авиации в общежитии вуза. На видео запечатлены танцующие полуобнаженные молодые люди в форменных фуражках.

Ролик, опубликованный во вторник, быстро разошелся по Сети, спровоцировав резонансное обсуждение в социальных сетях. Их пользователи восприняли видео неоднозначно. Одни усмотрели в нем грубое нарушение дисциплины и оскорбление представителей профессии пилота, другие сочли ролик безобидной шуткой и предложили не наказывать курсантов строго, третьи и вовсе считают, что запись стала вирусной рекламой вуза, и ее авторов стоило бы поощрить. Вскоре выяснилось, что клип был снят для одного из творческих студенческих конкурсов еще прошлой осенью, но показан так не был.

В Якутии проверят видео с врачом, избившим пациентку

Уже в день публикации ролика появились слухи об отчислении попавших в кадр курсантов, но ректор института Сергей Краснов опроверг их.

- Личности фигурантов еще не установлены. Мы пока работаем, все выясняем. Попытаемся трезво оценить, обстоятельно разобраться, обязательно вызовем родителей и каждому отдельно дадим оценку, - рассказал Краснов.

Ректор также добавил, что сам он осуждает поступок ребят и воспринимает его как "глумление над отраслью".

Как сказал журналистам губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, ситуацию будет рассматривать специально созданная комиссия, в которую войдут представители Минтранса РФ и Росавиации. Лишь по итогам этой проверки будут приниматься решения о том, отчислят ли из вуза курсантов, имеющих отношение к съемкам ролика.

Главное сегодня

Силуанов назвал время начала новой кампании по амнистии капиталов
Матвиенко: Надо исключить попытки внешнего вмешательства в выборы президента
Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России
Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов
Цена биткоина рухнула на 25 процентов за сутки