Минтранс и Росавиация проверят скандальный клип ульяновских курсантов

В Ульяновске набирает обороты скандал, связанный с публикацией в интернете шуточного видеоклипа, снятого курсантами местного Института гражданской авиации в общежитии вуза. На видео запечатлены танцующие полуобнаженные молодые люди в форменных фуражках.

Ролик, опубликованный во вторник, быстро разошелся по Сети, спровоцировав резонансное обсуждение в социальных сетях. Их пользователи восприняли видео неоднозначно. Одни усмотрели в нем грубое нарушение дисциплины и оскорбление представителей профессии пилота, другие сочли ролик безобидной шуткой и предложили не наказывать курсантов строго, третьи и вовсе считают, что запись стала вирусной рекламой вуза, и ее авторов стоило бы поощрить. Вскоре выяснилось, что клип был снят для одного из творческих студенческих конкурсов еще прошлой осенью, но показан так не был.

Уже в день публикации ролика появились слухи об отчислении попавших в кадр курсантов, но ректор института Сергей Краснов опроверг их.

- Личности фигурантов еще не установлены. Мы пока работаем, все выясняем. Попытаемся трезво оценить, обстоятельно разобраться, обязательно вызовем родителей и каждому отдельно дадим оценку, - рассказал Краснов.

Ректор также добавил, что сам он осуждает поступок ребят и воспринимает его как "глумление над отраслью".

Как сказал журналистам губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, ситуацию будет рассматривать специально созданная комиссия, в которую войдут представители Минтранса РФ и Росавиации. Лишь по итогам этой проверки будут приниматься решения о том, отчислят ли из вуза курсантов, имеющих отношение к съемкам ролика.