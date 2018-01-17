Подросткам, устроившим резню в пермской школе, предъявили обвинение

В среду Мотовилихинский суд Перми взял под стражу двух подростков, устроивших поножовщину в школе N 127. Об этом "РГ" сообщили в краевой прокуратуре. Выездное заседание прошло прямо в больнице, где под конвоем в спецблоке находятся виновники ЧП - в палатах работали одновременно два судьи и два гособвинителя. У каждого подростка был свой адвокат.

Изначально подельников хотели отправить на домашний арест, однако, учитывая тяжесть преступления, суд заключил их под стражу на два месяца, до 15 марта. В зависимости от обстоятельств дела мера пресечения может быть продлена. До тех пор они будут находиться в горбольнице N 4, как только их состояние улучшится, их переведут в СИЗО.

Следователи СКР обоим несовершеннолетним фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Раненный ими педагог Наталья Шагулина сейчас в больнице в тяжелом состоянии - медики насчитали 17 ножевых ранений, самое опасное - в шею. Один школьник отправлен в московскую офтальмологическую клинику - у него серьезное ранение глаза.

- Наталия Васильевна - герой! - заявила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Ее состояние остается очень тяжелым.

Занятия в школе N 127, где произошло ЧП, должны возобновиться сегодня, 18 января. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Цейтлин.

Выездное заседание прошло прямо в больнице, где под конвоем в спецблоке находятся виновники ЧП

По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева создана рабочая группа под руководством министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Для предотвращения в дальнейшем подобных инцидентов по итогам проводимых в Прикамье проверок и будут сформулированы и направлены региональные предложения по изменению федерального законодательства. В частности, речь идет об изменении критериев оценки благополучности семей. Детский омбудсмен Светлана Денисова заметила, что по тем критериям, которыми комиссия по делам несовершеннолетних руководствуется сейчас, семья одного из напавших подростков была благополучной. Именно поэтому ни за семьей, ни за мальчиком не велось наблюдения.

- Здесь мы должны говорить об ответственности родителей, которые до 18 лет должны отвечать за здоровье, безопасность и за действия своего ребенка. Важно, чтобы у родителей и ребенка были доверительные отношения, а при наличии каких-то проблем, чтобы они сигнализировали о них, - заявила Денисова.

Напомним, ЧП произошло в пермской школе N 127 в понедельник, 15 января. По версии следствия, двое подростков, один - учащийся 10-го класса этого учебного заведения, второй - бывший ученик, устроили поножовщину. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу - есть версия, что они попытались свести счеты с жизнью, однако им это не удалось.

Комментарий

Где искать корни жестоких "игр"?

Сразу после ЧП в пермской школе сначала правоохранители, а потом и просто неравнодушные стали искать корни дикой резни.

Самое первое, что бросилось в глаза - "именная", как назвали журналисты, страничка школы в соцсетях. Сразу как ее открываешь, бросаются в глаза дикие посты: "Хееееей, ребята! Предлагаю сыграть в игру "Киллер". И такой пост, подчеркнем особо, никого из подростков не удивил.

На странице одного из нападавших в соцсетях выложены видеозаписи, посвященные расстрелу в американской школе Columbine в 1999 году. Тогда погибли 15 человек. И вот теперь пермский юноша размещает в соцсети свои фотографии с оружием и видео из той американской школы.

Сейчас, когда картина преступления понятна, становятся очевидными весьма справедливые слова руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, которые он сказал "Российской газете" буквально накануне трагедии в школе - о необходимости продуманной и последовательной концепции информационной политики. "Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети Интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации".

Интернет дает море самой разной информации, но нужно ли ее ограничивать, надо спрашивать у тех, кто стал жертвой насмотревшихся на кровавые картинки в Сети и решил повторить увиденное.

Те же расправы в американских школах и высших учебных заведениях стали в последние годы нескончаемым сериалом. И у него нашлись зрители и последователи.

В феврале 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу N 263 и выстрелил в учителя географии. Погиб учитель и полицейский. Это был первый в России инцидент стрельбы в школе по "американскому сценарию". А в сентябре прошлого года ученик девятого класса школы N 1 подмосковной Ивантеевки ударил учительницу кухонным топориком, а потом открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. Четыре человека пострадали.

Спустя два месяца - 1 ноября 2017 года в столичном колледже были обнаружены тела студента 3-го курса и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Студент убил учителя и опубликовал на своей странице "ВКонтакте" свои фото и снимки сразу после преступления, а потом совершил суицид. Уже через три недели в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал нож и ударил им в шею своего одноклассника.

Простая статистика показывает, что частота трагических случаев нарастает. Может, поэтому как никогда актуальным становится предложенный главой СКР внесудебный порядок включения "кровавой" информации на таких сайтах в список экстремистских материалов. Очень может быть, что блокировка доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию, в самое ближайшее время сохранит ни одну жизнь.

Подготовила Наталья Козлова