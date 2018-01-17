Устроившие резню в пермской школе подростки арестованы

Сегодня Мотовилихинский суд Перми взял под стражу двух подростков, устроивших поножовщину в школе №127. Об этом "РГ" сообщили в краевой прокуратуре.

Срок ареста - два месяца, до 15 марта. В зависимости от обстоятельств дела, содержание подростков под стражей после этой даты может быть продлено.

Пока школьники находятся под конвоем в спецблоке городской больницы №4. Их состояние не позволяет перевести их в следственный изолятор. Но как только они поправятся, то окажутся за решеткой.

Подростки подозреваются в покушении на убийство по статье 105 УК РФ.

Напомним, что в понедельник, 13 января, они ножами ранили учительницу в школе №127 и еще 12 учеников четвертого класса. Педагог также сейчас в больнице, в тяжелом состоянии. Еще один мальчик вчера был доставлен в Москву. У него серьезное ранение глаза.