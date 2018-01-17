В Башкирии при пожаре погибли мать с сыном

В селе Красноусольское в Гафурийском районе Башкирии во время тушения пожара в бревенчатом доме обнаружены тела 67-летней хозяйки и ее 47-летнего сына.

- Дом загорелся около 9.30 часов утра. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета. Кроме двоих погибших, в доме обнаружили главу семейства, с термическими ожогами он доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.