В Башкирии при пожаре погибли мать с сыном

Новости

Правительство Чехии подало в отставку 13:07
На карте Москвы появились имена Юрия Никулина и Муслима Магомаева 13:04
Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС 13:00
Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение 12:57
В России предложили узаконить частные военные компании 12:50
Белорусский МАЗ намерен открыть в Сирии автомобильный завод 12:45
Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку 12:41
Раскрыта вековая тайна древнеегипетских мумий 12:40
СК начал проверку по факту смерти женщины из-за хлопка газа в Ижевске 12:24
Видео: "Летающее бревно" разогнали до рекордной скорости 12:23
Видео: Взорвавшийся над США метеорит вызвал землетрясение 12:16
В Совфеде сравнили действия МИД Польши с зачистками большевиков 12:15
Генетики подтвердили гипотезу о гибели цивилизации ацтеков 12:08
Ткачев: Минсельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо 11:59
В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком 11:50
Авиакомпания "Россия" назвала причину задержки рейса из Мексики 11:46
Жириновский предложил США стать региональной державой 11:45
Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся три года 11:45
Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска 11:40
Британцы придумали, как сэкономить в Хитроу три миллиарда фунтов 11:39
СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке 11:30
Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на "Драконах" 11:28
В московском метро начнут продавать билеты "Единый" в виде браслетов 11:25
В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП 11:25
Стартовали продажи "Карты гостя Минска" 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
17.01.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при пожаре погибли мать с сыном

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В селе Красноусольское в Гафурийском районе Башкирии во время тушения пожара в бревенчатом доме обнаружены тела 67-летней хозяйки и ее 47-летнего сына.

- Дом загорелся около 9.30 часов утра. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета.  Кроме двоих погибших, в доме обнаружили главу семейства, с термическими ожогами он доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Под Омском бабушка и внуки погибли в огне

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Главное сегодня

Силуанов назвал время начала новой кампании по амнистии капиталов
Матвиенко: Надо исключить попытки внешнего вмешательства в выборы президента
Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России
Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов
Цена биткоина рухнула на 25 процентов за сутки