В Оренбурге убили предпринимателя и его семилетнего сына

В Оренбурге расследуют уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его ребенка.

Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, тела 35-летнего мужчины и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены сегодня около девяти часов утра в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser.

- Возбуждено уголовное дело по пунктам "а,в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Проведен тщательный осмотр места происшествия и неотложные следственные действия. В связи с резонансом материалы переданы для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК.

Кстати

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах трагедии, обращаться в СУ СК РФ по Оренбургской области. Адрес: г. Оренбург, ул. Набережная, 25/1. Телефон: 8 (3532) 34-38-01.