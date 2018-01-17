В пермской школе сообщили о возобновлении занятий после поножовщины

В пермской школе, где в понедельник произошла поножовщина, занятия возобновятся в четверг, 18 января.

Как пояснили "РГ" в школе №127, сегодня ученики находятся на выездных экскурсиях. С некоторыми из них, очевидцами происшествия, работают психологи.

Ученикам 4Б класса, на уроке которых произошел трагичный инцидент, будет предоставлен для занятий другой кабинет. Новое помещение, по мнению администрации школы, позволит исключить у детей негативные ассоциации.

Напомним, в результате поножовщины, которую устроили двое старшеклассников, ранения получили 15 человек, в том числе учительница, которая защищала детей от нападавших.