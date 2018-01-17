Защищавшая детей пермская учительница получила 17 ножевых ранений

Пострадавшая во время нападения учительница пермской школы №127 Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила сегодня на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

- Учитель 4Б класса Шагулина Наталия Васильевна - герой! – пишет детский омбудсмен. - Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!

Напомним, 15 декабря в школе Мотовилихинского района Перми произошла резня, в которой пострадали 15 человек. По одной из версий, двое подростков с ножами напали на младшеклассников и их учителя.