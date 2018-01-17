На Алтае мать выбросила двухлетнюю дочь из окна

В Рубцовске возбудили уголовное дело в отношении матери, выбросившей из окна двухлетнюю дочь.

Как рассказали "РГ" в СУ СКР по Алтайскому краю, женщину подозревают в покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, 17 января около двух часов ночи 26-летняя женщина выбросила дочку с третьего этажа. Подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ребенок упал на козырек подъезда и, по предварительной информации, не получил серьезных травм. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Как подчеркнули в ведомстве, расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.