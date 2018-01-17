Под Красноярском пьяный мужчина ворвался в школу и избил учительницу

Скандальный инцидент произошел в школе города-спутника Красноярска Сосновоборска. Пьяный местный житель устроил драку с одной из учительниц прямо на глазах учеников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Останавливать потасовку пришлось самим школьникам. Они, как рассказали в полиции, силой оттащили дебошира от педагога и вытолкали его из класса. При этом только чудом никто из детей не пострадал. Учительнице диагностировали многочисленные ушибы.

Как выяснилось, мужчина прорвался через вахту на входе силой. Дежурившая в этот день пожилая женщина просто не смогла его остановить. Хулиган оттолкнул ее и пошел дальше.

Нападавшего задержал наряд полиции, который вызвали ученики. Он оказался супругом пострадавшей женщины. По факту случившегося заведено административное дело.