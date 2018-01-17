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Рубрика: Общество

Психолог рассказала, как пережить нехватку солнца зимой

Текст: Оксана Грибанова

Дефицит солнечного света зимой, провоцирующий нарушение биоритмов человека, что чревато плохим настроением, повышенной сонливостью, неврозами, можно компенсировать приемом витаминов, длительными прогулками на свежем воздухе. Также рекомендуется наладить режим сна и бодрствования и ежедневно практиковать в течение 30 минут светотерапию.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, если позволяет здоровье, можно иногда посещать солярий.

Как пояснила психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина, организм человека привык функционировать в условиях чередования темного и светлого времени суток.

При этом существует определенный баланc, нарушение которого в осенне-зимний период может проявляться в нарушении синтеза витаминов в организме, недостаточном оснащении клеток кислородом и прочих неблагоприятных процессах.

В связи с этим важно как можно скорее привести в норму обменные процессы, передает РИА Новости со ссылкой на специалиста.

Психолог отметила, что недостаток солнечного света и связанное с этим ослабление организма может усугубить состояние больных людей - в темное время года фиксируется значительное увеличение проблем со здоровьем.

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