В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП

Энергетики ликвидируют последствия бушевавшей ночью в Хакасии стихии. Ураганный ветер сорвал металлические крыши частных домов, которые повредили линии электропередач и подстанцию в городе Саяногорске и поселках Ай-Дай и Калы, сообщает пресс-служба сетевой компании "МРСК Сибири".

Основной урон нанесли плохо закрепленные крыши частных новостроек в Ай-Дай - они буквально летали по улицам поселка и Саяногорска. Некоторые из них попали на провода, оборвав их и повредили подстанцию. В итоге в части районов города и поселков начались отключения электроснабжения.

В Калы летящая металлическая снесла столбы ЛЭП.

По данным "МРСК Сибири", на восстановлении сетей сейчас работает более 50 человек. Работу серьезно осложняет сильный ветер и снег. Например, до Калы монтажникам пришлос добираться на снегоходах, поскольку дороги туда оказались заметены пургой.

Полностью вернуть свет в дома энергетики обещают до конца нынешнего дня.