В октябре 2017 года Квалификационная коллегия судей Ставропольского края досрочно лишила судью Тамару Рузметову полномочий.

Но она не согласилась с таким жестким вердиктом по ее профессиональной деятельности и обжаловала свое увольнение в Высшей квалификационной коллегии судей. Но и в этой инстанции ее не поддержали. Точку в этом спорном деле поставила Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ, где тщательно изучили дело судьи Георгиевского городского суда Рузметовой.

Рузметова была назначена на должность судьи в 2014 году. На момент назначения имела приличный стаж работы юристом, затем трудилась следователем, а потом много лет отработала в коллегии адвокатов Кисловодска.

Выяснилось, что уже в должности судьи в апреле 2017 года ККС Ставропольского края вынесла ей предупреждение о неполном служебном соответствии.

Причиной послужили процессуальные нарушения при рассмотрении споров, допущенные Рузметовой. Для проверки были изъяты дела, при рассмотрении которых Рузметова не извещала стороны о заседании. Кроме того, ей в вину ККС Ставропольского края вменяла то, что она с опозданием представила декларацию о доходах. Последнее нарушение Рузметова объяснила тем, что отдать документы было просто некому: ответственные за принятие документов были в отпуске, и фактически декларации были поданы не до 30 апреля, как предписано, а после майских праздников. В таком же положении оказались и другие коллеги, сказала она.

Причиной увольнения судьи из Ставрополья стали неоднократные процессуальные нарушения

Неприятности судьи связаны с рядом дел, в большей части из которых нарушение одно и то же - неизвещение сторон, участвующих в деле, о судебном заседании. Изначально в апреле 2017 года ККС Ставропольского края вынесла ей предупреждение по подобным нарушениям, но после очередной проверки ряда дел по жалобе участника одной из сторон спора, рассмотренного Рузметовой (проверка была проведена по представлению Олега Козлова, врио заместителя председателя Ставропольского краевого суда), были выявлены другие аналогичные нарушения. В ходе заседания в Верховном суде Рузметова объяснила, что пыталась бороться с теми, кто намеренно не получал повестки в суд.

При доказательстве вины в нарушении процессуального порядка судьей были приведены примеры, когда в одном из четырех дел, в которых в ходе последней проверки в отношении Рузметовой было доказано, что судья не направила одной из сторон по делу копию судебного акта и датировала вынесенное определение задним числом. Обвинения о неизвещении сторон в ходе процесса при рассмотрении дела в Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ Рузметова по сути не отрицала. Она объяснила нарушения тяжелыми условиями работы в суде. По ее словам, когда она пришла работать в Георгиевский горсуд, "коллеги демонстративно ее игнорировали, работать же первое время приходилось без секретаря, писала протоколы она самостоятельно, а квалификация помощника, по ее утверждению, оставляла желать лучшего". Но Верховный суд не признал позицию Рузметовой, которая настаивала, что "нарушения были, но умысла не было".