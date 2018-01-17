Калининградский паб накажут за грязный флаг России

Грубые нарушения при использовании Государственного флага Российской Федерации в калининградском заведении общепита обнаружила прокуратура Центрального района областного центра.

У входа в английский паб на улице Карла Маркса рядом с российским триколором были размещены государственные флаги Евросоюза, Великобритании и Северной Ирландии. Прокурорская проверка установила, что флаг России расположен слева от иностранных.

Это является нарушением Конституции РФ и федерального закона о Государственном флаге РФ. По закону, в подобных случаях российский флаг должен располагаться в центре при нечетном числе флагов, а при четном - левее центра.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, флаг был сильно загрязнен и полностью обмотан вокруг древка, что свидетельствует о его ненадлежащем использовании в течение длительного времени.

В отношении ООО-учредителя и управляющего паба прокурор района вынес постановления о возбуждении административных дел, а генерального директора ООО обязал устранить нарушения, что и было сделано.

Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении у мирового судьи. Согласно КоАП РФ, за такое вольное обращение с государственным символом граждан могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 7 тысяч, а для юрлиц наказание составляет - от 1000 до 150 тысяч рублей.