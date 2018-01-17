Новости

Пушков: В Киеве поняли, что им дорого обойдется разрыв с Россией 21:18
Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 21:17
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 21:02
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 21:01
В России заложено первое круизное судно 20:25
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 20:12
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 20:02
В Сирии погиб военный корреспондент 20:00
Пьяный полицейский на Porsche протаранил забор резиденции Назарбаева 19:37
Посольство РФ в США пообещало ответ на притеснения российских СМИ 19:35
Семьи пенсионеров и инвалидов могут освободить от платы за капремонт 19:21
Дмитрий Алиев: Прямо перед прокатом порвался шнурок на ботинке 19:11
РУСАДА изучит факт массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске 19:07
Путин пообещал малым городам пять миллиардов 18:51
Костромского экс-полицейского арестовали за "убийство чести" 18:50
Родители московских школьников смогут на референдуме проголосовать по вопросам образования 18:46
В Польше двое мужчин получили сроки за антивоенную акцию у Освенцима 18:40
Дополнительные деньги на благоустройство получат 60 городов 18:38
Петербургские родители стали называть детей Летисеями и Ведамирами 18:28
В Мосгортрансе опровергли пожар в автобусе 18:26
Российский фигурист выиграл малую серебряную медаль на ЧЕ в Москве 18:25
Видео: Два брата сделали из обычной ванны вертолет 18:25
Москвичи пожаловались на запах шаурмы 18:21
Умерла актриса, накануне потерявшая всю свою семью в ДТП 18:18
Меркель отказалась пересматривать договоренности по формированию правительства 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
17.01.2018 19:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Меньше или равно

Конституционный суд России разъяснил порядок рассмотрения дел в сфере страховых взносов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Конституционный суд РФ разъяснил правила наложения штрафов на нарушителей законодательства в сфере уплаты страховых взносов. Как следует из решения судей, если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, то применять следует более мягкое наказание.

За разъяснениями в высшую юридическую инстанцию страны обратился Арбитражный суд Москвы, в производстве которого находится дело ООО "Проект" из Псковской области.

КС РФ призвал изымать оборудование лишь в исключительных случаях

Компания была оштрафована за непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд РФ за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

На тот момент ответственность за подобные нарушения была предусмотрена ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". Однако решение о штрафе было вынесено в январе 2017 года, когда его нормы уже утратили силу, а регулирование подобных вопросов было перенесено в Налоговый кодекс РФ. Который, кстати, предусматривает более мягкое наказание за то же нарушение.

По мнению заявителей, в их случае произошло нарушение принципа равенства перед законом и судом, так как подход Арбитражного суда Псковской области, который рассматривал их дело, позволяет "привлекать лиц, свершивших одно и то же правонарушение, к различной ответственности и применять различные санкции в зависимости от времени совершения правонарушения".

Судам при рассмотрении дел об уплате страховых взносов надлежит руководствоваться той нормой, закона, которая предусматривает более мягкое наказание

Изучив обстоятельства дела, судьи Конституционного суда пришли к выводу, что они не требуют публичного обсуждения, а решение может быть основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
КС РФ обязал арбитражные суды проверять нормативные акты

Во-первых, существует статья 54 Конституции РФ, которая гласит, что "если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон".

- Правовая норма, закреплявшая конкретный состав правонарушения, может применяться и после утраты силы законом, ее содержавшим, но только если предусмотренная ею ответственность мягче, чем закрепленная положением, устанавливающим в настоящее время ответственность за то же деяние, или равна ей, - указал КС, - и во всяком случае только в пределах установленного законом срока давности привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение.

Во-вторых, как неоднократно указывал КС РФ, "цели одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод", а потому Пенсионный фонд вполне имеет право применять положения Налогового кодекса, если это обусловлено необходимостью и той же статьей 54 Основного закона страны.

Таким образом, постановил КС РФ, судам при рассмотрении дел нарушителей процедуры уплаты страховых взносов надлежит руководствоваться той нормой, закона, которая предусматривает более мягкое наказание.

Правоприменительные решения по данному делу в отношении ООО "Проект" подлежат пересмотру.

Главное сегодня

Южная и Северная Кореи пройдут на Олимпиаде под единым флагом
Песков рассказал о здоровье президента
Климов: Призывы к бойкоту выборов президента РФ идут прямо из Вашингтона
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией
Названа возможная причина убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге