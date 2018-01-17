Конституционный суд РФ разъяснил правила наложения штрафов на нарушителей законодательства в сфере уплаты страховых взносов. Как следует из решения судей, если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, то применять следует более мягкое наказание.

За разъяснениями в высшую юридическую инстанцию страны обратился Арбитражный суд Москвы, в производстве которого находится дело ООО "Проект" из Псковской области.

Компания была оштрафована за непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд РФ за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

На тот момент ответственность за подобные нарушения была предусмотрена ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". Однако решение о штрафе было вынесено в январе 2017 года, когда его нормы уже утратили силу, а регулирование подобных вопросов было перенесено в Налоговый кодекс РФ. Который, кстати, предусматривает более мягкое наказание за то же нарушение.

По мнению заявителей, в их случае произошло нарушение принципа равенства перед законом и судом, так как подход Арбитражного суда Псковской области, который рассматривал их дело, позволяет "привлекать лиц, свершивших одно и то же правонарушение, к различной ответственности и применять различные санкции в зависимости от времени совершения правонарушения".

Судам при рассмотрении дел об уплате страховых взносов надлежит руководствоваться той нормой, закона, которая предусматривает более мягкое наказание

Изучив обстоятельства дела, судьи Конституционного суда пришли к выводу, что они не требуют публичного обсуждения, а решение может быть основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Во-первых, существует статья 54 Конституции РФ, которая гласит, что "если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон".

- Правовая норма, закреплявшая конкретный состав правонарушения, может применяться и после утраты силы законом, ее содержавшим, но только если предусмотренная ею ответственность мягче, чем закрепленная положением, устанавливающим в настоящее время ответственность за то же деяние, или равна ей, - указал КС, - и во всяком случае только в пределах установленного законом срока давности привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение.

Во-вторых, как неоднократно указывал КС РФ, "цели одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод", а потому Пенсионный фонд вполне имеет право применять положения Налогового кодекса, если это обусловлено необходимостью и той же статьей 54 Основного закона страны.

Таким образом, постановил КС РФ, судам при рассмотрении дел нарушителей процедуры уплаты страховых взносов надлежит руководствоваться той нормой, закона, которая предусматривает более мягкое наказание.

Правоприменительные решения по данному делу в отношении ООО "Проект" подлежат пересмотру.